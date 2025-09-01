El líder De la Iglesia de la Luz del Mundo, Nasoón Joaquín García se encuentra suspendido en sus derechos, asegura la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“La Iglesia como tal tiene registro, ya tiene mucho tiempo, lo que sí está detenido, no está autorizado, el que un ministro de culto, el que ha estado por muchos años al frente, ese sí está suspendido, está suspendido ante la autoridad correspondiente, porque además está purgando una condena fuera de nuestro país. Entonces, pero ya lleva algunos meses que está suspendido”.

Hay que recordar que Nasoón Joaquín se encuentra purgando una condena en Estados Unidos, pero en México la FGR de Gertz Manero se desistió de la acción penal en contra del líder la Iglesia de la Luz del Mundo, sin embargo, la nueva fiscal, Ernestina Godoy, recién solicitó la reapertura del caso. (Por Arturo García Caudillo)