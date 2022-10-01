El gobierno de Estados Unidos ha revocado por lo menos 80 mil visados desde que el presidente Donald Trump volvió al poder en enero pasado.

Alrededor de 16 mil de las revocaciones de visados estuvieron relacionadas con casos de conducción bajo los efectos del alcohol y unas 12 mil fueron por agresión y otras ocho mil por robo.

En agosto pasado, fueron revocados más de seis mil visados de estudiantes por quedarse más tiempo del permitido y por infringir la ley, incluido un pequeño número por “apoyo al terrorismo”.