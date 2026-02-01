El pleito legal entre los actores Pascacio López y Vanessa Bauche sumó un nuevo capítulo, luego de que la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco resolvió que López deberá cumplir 30 días de trabajo comunitario y pagar 7 mil 800 pesos por daño psicológico, resolución que dejó sin efecto la sentencia inicial de un año de prisión.

El actor aseguró que también impugnará esta nueva decisión, pues sostiene que no cometió ningún delito. El conflicto comenzó en 2020, durante las grabaciones de la serie de Netflix “Guerra de Vecinos”.

Bauche denunció a López por presuntos actos de violencia y un beso no contemplado en el guion. El actor afirmó que el señalamiento por abuso sexual fue desechado desde el inicio y que sólo permaneció el cargo contra la dignidad de las personas. (Por Katia Plascencia Muciño)