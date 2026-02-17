El coordinador del PAN en la Cámara Alta, Ricardo Anaya, hizo un nuevo llamado a las autoridades a abrir una investigación por los delitos denunciados por Julio Scherer en su libro “Ni venganza ni perdón”.

“Mucho de lo que él está señalando implica la comisión de delitos que se persiguen de oficio. Más allá de si él decide o no, presentar las denuncias, las autoridades están obligadas a abrir carpetas de investigación y a revisar la existencia de datos de prueba. Si no se abre una investigación pues quedará absolutamente confirmado que estos vínculos van más allá del financiamiento, que implican una complicidad que hace imposible que el gobierno quiera investigar”.

De igual forma, señaló, queda claro que el partido en el poder y el propio Gobierno Federal están en proceso de descomposición y el mejor ejemplo es del show de Marx Arriaga, quien se ha negado a dejar su oficina en la SEP, a pesar de que fue despedido desde del pasado viernes. (Por Arturo García Caudillo)