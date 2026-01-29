Cometan sus propios errores, pero sean la esperanza del relevo generacional, este es parte del mensaje del conversatorio con el que Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz y embajadora de los pueblos indígenas en el Mundo de la Unesco, inauguró la cátedra “Pensar en Grande” de la Universidad de Guadalajara.

“Uno cuando hace tiene que cometer “error”. Cometan sus propios errores pero por favor, sean la esperanza de nuestro relevo generacional”.

Con un mensaje de paz, Rigoberta Menchú Tum le pidió a los jóvenes reunidos en el Paraninfo Enrique Díaz de León, luchar contra la cultura de la violencia.

Reconoció que tienen grandes desafíos como reaprender, participar, respetar y conducirse con dignidad (Por Gricelda Torres Zambrano )