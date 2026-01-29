El costo más alto de una guerra es la desaparición de personas, aseveró la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, durante la inauguración de la Cátedra Pensar en Grande de la Universidad de Guadalajara, en la que llamó a los estudiantes a dignificar a las víctimas de la violencia.

“Uno de los costos más altos de las guerras es la desaparición forzada. Esa desaparición es brutal, porque una cosa es que tú viste que tu abuelo falleció, lo llevaste al cementerio, le rendiste el cortejo pero necesario que hacen los humanos para con los difuntos, pero otra cosa es dónde está? si sos una hija o un hijo, es inmensamente el daño a que hace a toda tu vida. Entonces, yo lo que recomiendo a todos ustedes jóvenes, es que rindan homenaje a las personas producto de una violencia, dignifíquenlo”.

Al responder a una pregunta sobre los desaparecidos de Jalisco, Rigoberta Menchú llamó a los estudiantes a dignificar a la justicia, lo que significa hacer memoria colectiva y participar en la lucha de los familiares de desaparecidos. (Por Gricelda Torres Zambrano)