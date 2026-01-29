Hasta este jueves el estado de Jalisco acumuló mil 381 casos positivos de sarampión, por debajo de los 4 mil 500 de Chihuahua. El secretario de Salud en el estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que la mayor parte de los contagios se localizan en la zona metropolitana de Guadalajara, donde han intensificado las campañas de vacunación.

“Muchos, la mayor parte de los casos activos se tienen localizados en la zona metropolitana de Guadalajara, hablamos de seis municipios conurbados, el más importante es Tlaquepaque, seguido de Tonalá, Guadalajara, Zapopan, también Tlajomulco y El Salto. De tal manera que estamos haciendo una mayor concentración de los trabajos de vacunación”.

En Jalisco hay disponibles alrededor de 1 millón de vacunas contra el sarampión, vacúnese. (Por Gustavo Cárdenas)