Por la madrugada de este martes ocurrió una riña entre habitantes de Pueblo Quieto, y en la que también participaron policías municipales de Guadalajara.

El saldo fue de dos jóvenes heridos por arma de fuego, uno de gravedad, quien permanece hospitalizado.

Sobre el hecho, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, justificó que los elementos hicieron su trabajo, se defendieron ante agresiones recibidas durante un velorio.

“Pero no hay ninguna información en el sentido que tu lo señalas, lo que sucedió en la madrugada de ayer fue un tema entre las personas que habitan el espacio, donde hubo una respuesta por parte de las autoridades de Guadalajara, hubo presencia de la Comisaría”.

Comunicación Social de la Comisaría de Guadalajara informó que sí hay una investigación abierta por el actuar de los elementos. (Por Gustavo Cárdenas)