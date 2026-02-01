Para contener la propagación del sarampión en planteles educativos, el Gobierno de Guadalajara acordó fortalecer acciones preventivas.

Entre las medidas destacan la promoción de la vacunación en centros de salud, el uso obligatorio de cubrebocas para estudiantes y docentes, y la actualización de protocolos ante casos sospechosos.

También se habilitará un canal oficial de difusión con participación de directivos y padres de familia.