El coronel José de Jesús María Salas asumió esta tarde como nuevo comisario de la Policía Municipal de Tequila, en sustitución del anterior titular, quien fue detenido junto con el alcalde Diego “N” el pasado 5 de febrero durante un operativo de fuerzas federales.

La ceremonia de toma de protesta se realizó en la presidencia municipal y fue encabezada por la alcaldesa interina, Lorena Marisol Rodríguez.

El nuevo comisario, coronel y policía militar con más de 30 años de trayectoria en las fuerzas castrenses, ha desempeñado labores de seguridad en distintos estados, entre ellos Sinaloa y Baja California. Su designación como mando al frente de la corporación municipal fue acordada entre los tres niveles de gobierno. (Por Edgar Flores Maciel)