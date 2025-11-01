El pleno de la Cámara de Diputados realizó la Declaratoria constitucional de la reforma que avala la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Son 22 los congresos locales que avalaron el decreto por el que se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral.

De esta manera avanza el trámite para que, de manera gradual, a partir del 2027, disminuyan dos horas por año, hasta el 2030, la jornada de trabajo en nuestro país.