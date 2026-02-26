La Secretaría de Seguridad Jalisco realizó una ceremonia póstuma en honor a Rafael Hernández Fuentes, elemento de la Policía Estatal Penitenciaria que perdió la vida el domingo pasado durante el motín registrado en la cárcel de Puerto Vallarta.

Durante los honores fúnebres, el titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, expresó que “el uniforme pesa más que nunca” ante la pérdida de un compañero y añadió que se quedarán con su “ejemplo y legado” durante sus más de 24 años de servicio.

Autoridades lo recordaron por su disposición al diálogo y su vocación institucional.

En el acto, el secretario estatal informó que existen 3 mil vacantes disponibles e invitó a la ciudadanía interesada a integrarse a la corporación. (Por Edgar Flores Maciel)