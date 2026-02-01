Tras los hechos de violencia registrados el domingo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó en Puerto Vallarta la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, donde llamó a los alcaldes a no cancelar ni reprogramar actividades como festivales, ferias o carnavales.
El Mandatario estatal invitó a la población a retomar sus actividades habituales para reactivar la economía local, luego de la desactivación del Código Rojo.
Informó que instruyó el retiro total de vehículos y camiones calcinados que permanecen en tramos carreteros, con apoyo de personal y grúas proporcionadas por los ayuntamientos.
En materia de seguridad, informó que los cuatro internos que escaparon de la cárcel de Puerto Vallarta y fueron recapturados enfrentarán cargos por evasión de reos. (Por Edgar Flores Maciel)
Lemus pide no cancelar festividades en Costa Norte y confirma recaptura de cuatro reos
