Los tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral asumieron el cargo por un periodo de nueve años, en una ceremonia encabezada por su presidenta, Guadalupe Taddei.

Se trata de Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López, quienes se integran al órgano electoral con el compromiso de apegarse a los principios rectores y fortalecer el sistema democrático.

Taddei destacó que su incorporación ocurre en la antesala del proceso electoral de 2027, lo que implicará retos técnicos y operativos que exigirán planeación rigurosa y coordinación institucional.