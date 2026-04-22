Un juez vinculó a proceso a Juan Jesús “N” por el feminicidio de Edith, ocurrido el 15 de abril en un edificio de la avenida Revolución, en la Ciudad de México.

El juzgador consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía de Justicia capitalina para determinar que el imputado debe permanecer en prisión preventiva, además que fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La defensa anunció que promoverá un amparo, al señalar inconsistencias en las pruebas, como fallas en cámaras.

También solicitó medidas de seguridad para el señalado.