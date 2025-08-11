Sujetos armados perpetraron un robo este lunes en un bar ubicado en la colonia Monumental de Guadalajara, apoderándose de un botín estimado en 300 mil pesos.

El atraco ocurrió en la bodega del establecimiento, situado en la avenida Circunvalación y la calle Los Alpes, donde los ladrones amagaron a un trabajador y lo encerraron en un baño. Posteriormente, sustrajeron el dinero en efectivo.

Elementos de la Comisaría de Guadalajara acudieron tras recibir el reporte de un robo en proceso; sin embargo, a su llegada localizaron únicamente a la víctima, quien relató lo sucedido y fue reportada fuera de peligro. Hasta el momento no se tiene información sobre el paradero de los responsables. El caso fue turnado al Ministerio Público para iniciar las investigaciones y tratar de identificar y capturar a los delincuentes. (Por Edgar Flores Maciel)