Tras tres meses de espera, el Gobierno de Jalisco implementó mejoras en el transporte público para beneficiar a estudiantes y docentes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. A partir de este lunes, se incrementó el número de unidades del SITREN, con la promesa de reducir las frecuencias de paso a menos de 15 minutos en horas pico.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano amplió de dos a cinco las unidades en la ruta de nueve kilómetros entre la Central de Autobuses de Zapopan y el CUCBA, con capacidad para atender a unos 500 estudiantes por hora. En la Línea 1 del SITREN, el parque vehicular creció de cinco a 12 unidades, buscando disminuir las frecuencias a ocho minutos en avenida Vallarta. La Secretaría de Transporte supervisará que las rutas C72, C84 y C85 mantengan intervalos de entre cuatro y ocho minutos.

Autoridades estatales y universitarias, entre ellas la rectora Karla Planter, realizaron un recorrido para verificar las mejoras, que forman parte de un convenio firmado en abril pasado tras manifestaciones de la comunidad estudiantil. (Por Edgar Flores Maciel)