Por fin, el cantante brasileño Roberto Carlos se presentó la noche de este jueves en la Arena Guadalajara, donde ofreció un concierto lleno de romanticismo ante sus seguidores tapatíos.

El espectáculo forma parte de su gira Tour México 2026, e incluyó un recorrido por algunos de los temas más conocidos de su carrera. Las casi nueve mil personas que asistieron al recinto corearon canciones como “Emociones”, “Detalles”, “Amada amante”, “Cama y mesa” y “El gato que está triste y azul”, temas que han marcado a varias generaciones de seguidores.

La presentación tuvo un significado especial para muchos asistentes, ya que el concierto se había pospuesto anteriormente. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la interpretación de “Un millón de amigos”, cuando Roberto Carlos se acercó a las primeras filas del público para entregar rosas blancas y rojas, un gesto que provocó aplausos y muestras de cariño. (Por Katia Plascencia Muciño)