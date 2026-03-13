Autoridades del Bosque La Primavera emitieron recomendaciones para quienes planean visitarlo durante el próximo puente y el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, cuando se registra la mayor afluencia de visitantes.

El encargado de despacho del OPD, Gabriel Vázquez Sánchez, pidió evitar el ingreso de objetos que puedan provocar incendios, como asadores, fogatas, bebidas alcohólicas o envases de vidrio, además de recoger la basura generada.

También se exhortó a respetar los senderos señalizados, circular a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora en bicicleta y evitar el uso de motocicletas, cuatrimotos o razers dentro del bosque.

Se estima que durante Semana Santa el área natural reciba entre 36 mil y 40 mil visitantes.