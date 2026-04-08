Por mayoría, el Pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento de Roberto Velasco como nuevo secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de Juan Ramón de la Fuente. De inmediato, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo le tomó la protesta de Ley.

“Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. —Sí, protesto. —Si así no lo hiciere que la Nación se lo demande”.

Y tras rendir protesta, Velasco Álvarez se dirigió a la Cancillería para asumir de inmediato el cargo. (Por Arturo García Caudillo)