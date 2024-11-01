El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, señaló que el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco debe traducirse en mejoras reales en la calidad del servicio.

El cardenal subrayó que la autoridad debe ser sensible ante el impacto económico en los usuarios, ya que el incremento debería ser proporcional a los ingresos.

Añadió que, sin un aumento salarial paralelo, el costo del transporte podría representar un sacrificio adicional para las familias.