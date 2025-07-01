La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que en 2025 se emitieron 39 mil 545 licencias nuevas para motociclistas, lo que representa un incremento anual de 55 por ciento.

La dependencia atribuyó este aumento a la obligatoriedad del curso para quienes tramitan el documento por primera vez.

Además, destacó que estas acciones han contribuido a crear una mayor conciencia de autocuidado.