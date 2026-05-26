Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, compareció ante la Fiscalía General de la República, luego de ser citado tras las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario con licencia confirmó su asistencia ante la autoridad federal y aseguró que mantendrá disposición para acudir a cualquier nuevo requerimiento dentro de las investigaciones en curso.

Rocha Moya sostuvo que su decisión de presentarse ante la Fiscalía obedece a su confianza en las instituciones del país y en el marco legal mexicano.