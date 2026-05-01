Con la mayoría de Morena y sus aliados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la nueva reforma al Poder Judicial que busca aplazar la próxima elección de jueces y magistrados hasta junio del 2028. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, asegurando que las modificaciones que acompañan a este aplazamiento siguen demeritando la carrera judicial, como explica la emecista Claudia Ruíz Massieu.

“Primero, la propuesta de reforma al artículo 35 es violatoria del artículo 72 constitucional; segundo, la extensión del mandato de los magistrados electorales es inconstitucional; y tercero, la imposición de la tómbola a las entidades federativas pues trastoca el diseño federalista de nuestra Carta Magna”.

Por cierto, esta reforma también propone que si hay revocación de mandato, éste se realice en el 2028. El dictamen será discutido esta misma tarde-noche por el Pleno. (Por Arturo García Caudillo)