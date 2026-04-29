El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que continuará en funciones y no abandonará el estado, pese a las acusaciones presentadas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Señaló que se enteró de los señalamientos a través de comunicados oficiales y respaldó la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que cuestionó la falta de pruebas en las solicitudes de extradición.

El mandatario pidió a la población mantener la calma y aseguró que no modificará su agenda de trabajo, mientras continúan las revisiones legales del caso.