La plataforma de streaming Roku prepara nuevas estrategias para ampliar su oferta de contenido y abrir espacio a creadores independientes, comediantes, standuperos y distintos artistas que buscan llevar sus proyectos a una audiencia mucho más grande.

La intención es que el público tenga acceso a una mayor variedad de entretenimiento dentro de la plataforma, así lo mencionó Ariana Ibarra, responsable senior de comunicación de la plataforma.

“Hemos trabajado en la mano con algunos creadores de contenidos que usualmente tienen su contenido en plataformas como en YouTube y entonces ahora también las tienen en Roku Channel. Entonces por ahí ya tenemos algunos, que no necesariamente tiene que ser una serie, o sea muchas veces es el contenido que ellos ya están creando, que ya tienen colgado en otras plataformas, pero que quieren llegarle a otro tipo de audiencias”.

Además, Roku prepara una fuerte apuesta para el Mundial de Futbol con la creación de una Zona Mundial, donde los usuarios podrán encontrar calendarios, horarios, transmisiones y contenido especial relacionado con el torneo. (Por Katia Plascencia Muciño)