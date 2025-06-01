Un motín registrado este viernes en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora, provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.
Autoridades de la Secretaría de Seguridad Estatal informaron de manera preliminar que el saldo es de dos personas fallecidas y cuatro lesionadas.
Testigos y familiares reportaron detonaciones de arma de fuego al interior de la cárcel, mientras fuerzas de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo.
Al menos dos muertos deja motín en penal de Ciudad Obregón, Sonora
Un motín registrado este viernes en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora, provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.