Un motín registrado este viernes en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora, provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Estatal informaron de manera preliminar que el saldo es de dos personas fallecidas y cuatro lesionadas.

Testigos y familiares reportaron detonaciones de arma de fuego al interior de la cárcel, mientras fuerzas de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo.