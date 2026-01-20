Como ocurre todos los años, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, comparecerá el próximo lunes ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así lo confirma la presidenta de este órgano legislativo, Kenia López Rabadán.

“El informe de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que conforme se ha establecido en el acuerdo del Pleno, vendrá a informar la señora Rosario Piedra, porque es un mandato constitucional y legal al Congreso, a la cámara, en este caso a la Cámara de Diputados en Comisión Permanente y tendrá la presidenta de la CNDH una exposición de 30 minutos para informar a México a propósito del ejercicio de sus funciones en este año”.

Habrá una ronda de preguntas y respuestas y el discurso final correrá a cargo de la propia López Rabadán en su calidad de presidenta de la Comisión Permanente. (Por Arturo García Caudillo)