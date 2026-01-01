El COMUDE Zapopan presentó su Serial de Carreras 2026, el cual inicia el próximo domingo con la Carrera del Policía y en la que se esperan 4 mil participantes, detalla el comisario Roberto López.
“Agradecer al municipio que nos da oportunidad de pertenecer a los Seriales del COMUDE como ya lo decía y la otra es tener esa proximidad con el ciudadano de correr de manera conjunta. Estamos ya en 4 mil personas que son mil 500 policías de diferentes Secretarías, Fiscalía, incluso de Protección Civil de Bomberos donde todos convergemos en un mismo fin, que es hacer deporte y llegar a la meta”.
La directora del COMUDE, Alejandra Galindo, informó que en total tendrán 17 Carreras a lo largo del año.
“Esta será la decimosegunda edición del serial, lo que nos permite consolidarse como uno de los principales a nivel estatal. En 2026, a través de este serial, Comude Zapopan activará a cerca de 50 mil atletas y recorreremos en todo el serial 141 kilómetros”.
En el Serial Corramos Zapopan 2026 destaca el Medio Maratón para el mes de mayo. (Por Manuel Trujillo Soriano)
