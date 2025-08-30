La banda tapatía Rostros Ocultos festejó el 36 aniversario del lanzamiento de “Abre Tu Corazón”, uno de los discos más emblemáticos del rock mexicano, con un concierto en el Conjunto de Artes Escénicas.

El grupo, integrado por Ernesto “Bola” Domene, Arturo Ybarra, Luis Quintero y Agustín “Cala” Villa, repasó clásicos como “El Final”, “No Te Quiero Más” y “Tiempo de Cambiar” e incluyó la participación de los exintegrantes Waldo Chávez y Andrés Franco.

Además, se presentó una reedición en vinilo del material que en 1989 impulsó a la agrupación al éxito nacional.