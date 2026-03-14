Siguen las emociones en el Circuito de Shangai en la segunda fecha de la temporada de la F1 y el inglés George Russell ganó la carrera sprint con Mercedes; Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron segundo y tercero para Ferrari.

Mientras que en la calificación Kimi Antonelli el piloto juvenil de Mercedes ganó la pole position para el Gran Premio de China.

El tapatío Sergio Pérez sigue batallando en la nueva escudería Cadillac con la potencia de su coche pues tuvo malos resultados en las previas del Gran Premio de China de la F1.

En la carrera Sprint llegó en el sitio 19, mientras que en la calificación para el Gran Premio en el Circuito de Shanghai fue último, y saldrá hoy desde el sitio 22 en la carrera que se llevará a cabo a la 1 de la mañana hora centro de México de este domingo.

Por otro lado Los directivos de la Fórmula 1 darán a conocer en las próximas horas la suspensión de los Grandes Premios que se tienen programados en Bahréin y Arabia Saudita, debido a los conflictos bélicos que existen en el medio oriente.