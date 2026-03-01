Los Astros de Jalisco fueron eliminados de la Champions League Américas 2026 al caer en casa ante el Flamengo de Brasil 77 por 75, con un cierre dramático y espectacular.
De esa manera los brasileños avanzan a las semifinales del torneo y buscarán el bicampeonato.
Por los Astros destacó con 27 puntos Trey Burke y por los sudamericanos Gui Deodato cerró con 16 puntos. (Por Martín Navarro Vásquez)
Los Astros de Jalisco eliminados de la Champions League Américas
Los Astros de Jalisco fueron eliminados de la Champions League Américas 2026 al caer en casa ante el Flamengo de Brasil 77 por 75, con un cierre dramático y espectacular.