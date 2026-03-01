Los Astros de Jalisco fueron eliminados de la Champions League Américas 2026 al caer en casa ante el Flamengo de Brasil 77 por 75, con un cierre dramático y espectacular.

De esa manera los brasileños avanzan a las semifinales del torneo y buscarán el bicampeonato.

Por los Astros destacó con 27 puntos Trey Burke y por los sudamericanos Gui Deodato cerró con 16 puntos. (Por Martín Navarro Vásquez)