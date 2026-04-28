La Ruta del Tequila celebra dos décadas de operación consolidándose como uno de los principales referentes del turismo cultural en México y a nivel internacional.
Este proyecto, impulsado en 2006 con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación José Cuervo (hoy Beckmann) y el Consejo Regulador del Tequila, surgió para fortalecer a micro, pequeñas y medianas empresas mediante capacitación y desarrollo de experiencias turísticas.
Actualmente, el destino integra una red empresarial enfocada en ofrecer actividades que van desde recorridos en destilerías y viajes en tren, hasta turismo de aventura y visitas arqueológicas, posicionando al tequila como símbolo cultural.
En estos años, ha generado empleos, elevado la competitividad regional y mejorado la calidad de vida en comunidades de Jalisco.
El modelo ha sido replicado en otros países y cuenta con reconocimientos como el nombramiento de Tequila como Pueblo Mágico y la declaratoria del Paisaje Agavero como Patrimonio de la Humanidad.
La estrategia continúa fortaleciéndose con estándares de calidad como el distintivo Tequila Turístico. (Por Patricia Romo Sahagún)
Ruta del Tequila cumple 20 años como motor turístico y cultural de México
La Ruta del Tequila celebra dos décadas de operación consolidándose como uno de los principales referentes del turismo cultural en México y a nivel internacional.