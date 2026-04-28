La Ruta del Tequila celebra dos décadas de operación consolidándose como uno de los principales referentes del turismo cultural en México y a nivel internacional.

Este proyecto, impulsado en 2006 con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación José Cuervo (hoy Beckmann) y el Consejo Regulador del Tequila, surgió para fortalecer a micro, pequeñas y medianas empresas mediante capacitación y desarrollo de experiencias turísticas.

Actualmente, el destino integra una red empresarial enfocada en ofrecer actividades que van desde recorridos en destilerías y viajes en tren, hasta turismo de aventura y visitas arqueológicas, posicionando al tequila como símbolo cultural.

En estos años, ha generado empleos, elevado la competitividad regional y mejorado la calidad de vida en comunidades de Jalisco.

El modelo ha sido replicado en otros países y cuenta con reconocimientos como el nombramiento de Tequila como Pueblo Mágico y la declaratoria del Paisaje Agavero como Patrimonio de la Humanidad.

La estrategia continúa fortaleciéndose con estándares de calidad como el distintivo Tequila Turístico. (Por Patricia Romo Sahagún)