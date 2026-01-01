Automovilistas circulan en Guadalajara con placas de otros estados de la República porque aquí en Jalisco validar o cambiar placas, aparte de costoso, es todo un viacrucis, asevera el Secretario del Observatorio de Movilidad A.C., Gustavo Flores Delgadillo.

“¿Por qué la gente emplaca con placas de otros estados?, porque está cansada precisamente de que no hay escucha, de que le pongan fotoinfracciones y ven una forma de brincar las fotoinfracciones, de que ven impuestos caros en este Estado, y ven la forma de pagar menos impuestos en otros Estados, de que ven muchos trámites engorrosos ligados a la corrupcion cuando te acercas a hacer un trámite de placas, de cualquier asunto, cualquier trámite relacionado con ello, ves también corrupción y tardanza en los procesos, por eso la gente opta por las placas de otros Estados”.

El integrante del Observatorio de Movilidad pide al Gobierno del Estado se atienda este problema de corrupción y cobros excesivos desde su causa, solo asi se evitará que automovilistas en Jalisco utilicen placas foráneas . (Por José Luis Jiménez Castro)