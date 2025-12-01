El secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron, reconoció que el sector enfrenta múltiples frentes abiertos: el desplome del precio del maíz, la sobreproducción de agave, la presencia del gusano barrenador, recortes federales a sanidad y el rechazo a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales.

Señaló que el maíz se cotiza a la baja por excedentes internacionales y la falta de esquemas de precios desde 2018, mientras la industria sólo ha adquirido 14 por ciento de la producción.

El Gobierno estatal propone apoyos para alcanzar 6 mil 150 pesos por tonelada y pide a la Federación un plan de ordenamiento.

Sobre el agave, advirtió que la oferta cuadruplica la demanda y se agravará en 2025, por lo que impulsan reconversión productiva.

En aguacate, destacó nuevos municipios habilitados para exportar a Estados Unidos.