Las Chivas quedaron eliminadas de la Liguilla al caer anoche 3-2 ante Cruz Azul en CU. A cinco minutos del final Javier Hernández falló de manera increíble un penal que podría haber cambiado la historia y el técnico del Rebaño, Gabriel Milito, dijo que un penal no cambiará la exitosa carrera del “Chicharito”.

“Javier tiene una trayectoria impresionante de entrada, nada va a opacar su tremenda trayectoria y lo que ha hecho a lo largo de 20 años habla por sí sólo, hoy le tocó la desafortunada acción de herrar el penal, pero siento lo mismo de él nada va a cambiar por un penal su tremenda trayectoria y mi pensamiento hacia él. Sí alguien tiene la experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal es Javier. Hicimos un buen partido con un resultado injusto tuvimos la clasificación en la mano y se nos escapa por esas cosas que tiene el futbol”.

De esta manera, Chivas se va de vacaciones y Cruz Azul enfrentará a Tigres en semifinales. En la otra serie Toluca, se medirá al Monterrey. (Por Manuel Trujillo Soriano)