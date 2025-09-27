Un camión de pasajeros fue impactado por un tren en la comunidad de La Nopalera, en el municipio de Comonfort, Guanajuato, con saldo preliminar de cinco personas fallecidas y varios heridos.
Protección Civil informó que los lesionados fueron trasladados al Hospital Comunitario de Comonfort y al Hospital General de San Miguel de Allende.
Autoridades estatales garantizan acciones para dar atención médica y acompañamiento a los familiares de las víctimas.
Saldo de cinco muertos deja choque entre camión y un tren en Guanajuato
Un camión de pasajeros fue impactado por un tren en la comunidad de La Nopalera, en el municipio de Comonfort, Guanajuato, con saldo preliminar de cinco personas fallecidas y varios heridos.