Un camión de pasajeros fue impactado por un tren en la comunidad de La Nopalera, en el municipio de Comonfort, Guanajuato, con saldo preliminar de cinco personas fallecidas y varios heridos.

Protección Civil informó que los lesionados fueron trasladados al Hospital Comunitario de Comonfort y al Hospital General de San Miguel de Allende.

Autoridades estatales garantizan acciones para dar atención médica y acompañamiento a los familiares de las víctimas.