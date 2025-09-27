El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de tropas a Portland, Oregón, tras varios días de protestas frente a un centro de detención de migrantes.
El Mandatario instruyó a desplegar tropas y autorizó el uso de “fuerza total, si es necesario”.
La decisión, rechazada por el alcalde y la gobernadora demócratas, se da luego de un tiroteo en Dallas contra instalaciones del ICE.
Portland se suma a la lista de ciudades demócratas señaladas por Trump como objetivo de intervención.
Trump ordena despliegue de tropas en Portland
