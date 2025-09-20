Las intensas lluvias registradas este viernes en Puerto Vallarta provocaron diversas afectaciones materiales, aunque sin pérdidas humanas, confirma la Dirección Municipal de Protección Civil.

El recuento oficial incluye 42 viviendas inundadas, 15 vehículos varados o arrastrados en vialidades principales; 12 árboles caídos; 12 personas rescatadas de automóviles y cuatro derrumbes en la Carretera Federal 200.

El Servicio Meteorológico Nacional atribuyó el aguacero al canal de baja presión número 33, el ingreso de humedad del Pacífico y una zona de baja presión en la Península de Baja California.