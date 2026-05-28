Ante la presencia del gusano barrenador, la Secretaría de Salud pidió a la población reforzar la higiene y vigilancia de animales de compañía para prevenir infestaciones.

El director de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera, explicó que las larvas ingresan principalmente a través de heridas, donde las moscas depositan huevecillos que evolucionan rápidamente y pueden causar daños severos en tejidos.

Las autoridades recomendaron mantener a las mascotas limpias, revisar constantemente piel, boca y orejas, además de atender de inmediato cualquier lesión.

La dependencia advirtió que, sin tratamiento oportuno, las larvas pueden provocar infecciones graves.

Sin embargo, señaló que los médicos veterinarios cuentan con tratamientos eficaces para controlar estos casos.