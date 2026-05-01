Autoridades estatales y federales continúan con el procesamiento del rancho Los Rodríguez, en Lagos de Moreno, donde la semana pasada fueron localizados restos calcinados e indicios de un presunto crematorio clandestino.

La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, informó que los trabajos se realizan en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco.

Debido a que el predio supera las 100 hectáreas, las labores fueron divididas en cuadrantes para efectuar una revisión detallada del terreno.

La funcionaria agregó que familiares de personas desaparecidas también acuden al sitio para conocer directamente el desarrollo de las investigaciones y las acciones de búsqueda. (Por Edgar Flores Maciel)