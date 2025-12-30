La Secretaría de Salud Jalisco advirtió sobre un deterioro considerable de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara la noche de este miércoles 31 de diciembre y el jueves primero de enero.

Prevé que el descenso de temperaturas, la inversión térmica, la pirotecnia, las fogatas y el aumento del tráfico elevarán los contaminantes ne la ciudad.

Por tanto, recomendó evitar zonas en alerta, no realizar actividad física al aire libre, reducir la exposición y proteger a grupos vulnerables.