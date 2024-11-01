Autoridades estatales y municipales activarán un operativo especial para atender la suspensión del suministro de agua en 892 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, programada para este sábado 3 de enero.

Los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, junto con Siapa, Comisión Estatal del Agua y Conagua, dispondrán de 78 pipas gratuitas y 21 cisternas.

El corte obedece a labores de mantenimiento y refuerzo eléctrico en la Planta de Bombeo de Chapala.

Aunque los trabajos durarán alrededor de 13 horas, la recuperación del servicio será gradual hasta el siete de enero.

La afectación alcanzará a más de dos millones de personas, principalmente en Tonalá y Tlaquepaque.