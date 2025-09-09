Se creía erradicada.

En medio de la alerta por el megabrote de sarampión en el país, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó del primer caso confirmado en Jalisco; el paciente es un menor de 2 años de edad, residente de Zapopan.

“Tenemos un primer caso en Jalisco; ese primer caso fue publicado el día de hoy por la mañana. Ese primer caso está absolutamente contenido; hicimos un cerco vacunal como lo marcan los protocolos desde el momento en el que tuvimos confirmación del caso.”

Tanto la familia del menor como sus compañeros de escuela fueron vacunados en espera de evitar nuevos contagios. (Por Gustavo Cárdenas)