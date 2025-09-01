El 03 de Abril de 2023 dos ladrones atacaron a machetazos a Edilberto hasta cortarle los brazos en la colonia los Cántaros de Tlajomulco y todo para robarle su celular.

Este asalto afecto su vida a sus 29 años, pero hoy lucha por recuperarse y esta recaudando dinero para pagar una segunda prótesis de mano.

“Dichos machetazos iban directo hacia mi rostro y yo me cubro con los brazos, ellos pues se dan cuenta que mis brazos se desprenden, se desprenden hacia mi rostro mis brazos y ellos se van corriendo, fue por ese motivo pues que yo ocupo una prótesis de brazo de mano, y es que realmente no importa la cantidad si no el apoyo pues con un peso a mi me ayudan demasiado, pues es más que nada por eso el tema que estoy pidiendo ayuda.”

Antes del ataque Edilberto Hernández Martínez conocido como Eddy trabajaba de albañil y como ya no puede hacerlo, consiguió mediante rifas y donaciones financiar una prótesis para su mano derecha pero ahora esta en busca de su prótesis de la mano izquierda.

Hasta hoy lleva 37 mil 522 pesos recaudados y su meta es llegar a 110 mil para recuperar algo de movilidad y al mismo una parte de esa vida que tenia antes de ser víctima de la delincuencia.

Para ayudar a Eddy se puede enviar un mensaje de chat al 3322225679 o depositar a la cuenta Inbursa 50044408838 a nombre de: Tecnologías al Servicio de la Comunidad con el concepto “Eddy”. (Por Víctor Montes Rentería)