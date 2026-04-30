Se estima que en México hay más de 500 mil niñas y niños que padecen diabetes tipo uno, una condición autoinmune crónica que puede provocar complicaciones graves, hipoglucemia, daño en vasos sanguíneos y enfermedades cardíacas.

Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco entregó insumos médicos para atender a menores en Tepatitlán de Morelos, así lo explicó Hugo Bravo Hernández, director de los Servicios de Salud Jalisco.

“La importancia de que no solamente es tener los insumos para los niños, no solamente es un tema de insulina, sino también de aparatos y también equipos 100 por ciento preparados para mejorar su calidad de vida, ustedes como padres y madres de cada uno de ellos deben de tener la responsabilidad de enseñarnos a alimentarse bien a hacer ejercicio a que esta enfermedad la vivan de la manera mejor posible”.

Los insumos entregados son para el monitoreo y control diario de la enfermedad. (Por Gustavo Cárdenas)