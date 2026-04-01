El coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, reconoció que, pese a la disminución en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, la percepción de inseguridad entre la población no ha mejorado.

El funcionario atribuyó este incremento a la sensación de riesgo en espacios como los cajeros automáticos, donde, dijo, los ciudadanos reportan mayor temor.

“Revisando que reiteradamente, el lugar en donde el ciudadano se siente más inseguro es el cajero automático, así ha aparecido en varios de los trimestres, hemos, como dije, acordado en el gabinete metropolitano implementar una estrategia de mayor presencia por parte de todas las autoridades, principalmente, las municipales, en los cajeros automáticos”.

Aunque los hechos violentos del pasado 22 de febrero pudieron también ser factor, el funcionario recalcó que el incremento obedecería a la inseguridad del cajeros automáticos, aunque admitió que en la Fiscalía de Jalisco no hay ninguna denuncia al respecto. (Por Edgar Flores Maciel)