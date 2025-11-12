Luego de la muerte de la menor de edad por sarampión en el municipio de Arandas, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que apenas terminaron con la vacunación de los jornaleros en esa región, cuando comenzaron a llegar nuevos grupos de trabajadores migrantes de estados del sur a la entidad.

“A Arandas llegan tres momentos de migrantes jornaleros a lo largo del año, llega un grupo y se van de regreso, llega otro grupo igual y llega un tercer grupo. Nosotros ya habíamos terminado de vacunar a todos los jornaleros y ya está llegando otro grupo, el tercero del año. Y luego están llegando a Tamazula, a Rivera de Chapala por el tema de berries.”

Ante la llegada de más migrantes jornaleros a Jalisco, el secretario de Salud dijo que será necesario aumentar las medidas de sanidad. (Por Gustavo Cárdenas)