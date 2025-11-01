Con el objetivo de atender la percepción ciudadana sobre la seguridad y crear espacios iluminados en calles y avenidas, el ayuntamiento de Guadalajara invertirá 30 millones de pesos en la colocación de nuevas luminarias y en rehabilitar existentes en 14 unidades habitacionales del municipio, así lo anunció la alcaldesa Verónica Delgadillo.

“Lo quiero decir, le entramos a El Sauz para iluminarlo con 157 luminarias nuevas y una inversión de 3.9 millones de pesos para ustedes.”

En la colonia El Sauz, además de problemas de iluminación, se tiene el tema de la basura en las calles y la desaparición de los puntos limpios. (Por Gustavo Cárdenas)