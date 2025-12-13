La Secretaría de Salud Jalisco anunció una estrategia preventiva ante posibles afectaciones a la salud mental durante la temporada decembrina.

Explica que las expectativas sociales y personales asociadas a estas fechas pueden impactar el bienestar emocional. Especialistas llamaron a identificar señales de alerta como aislamiento, irritabilidad, cambios de humor o crisis de ansiedad.

Exhortaron a moderar el consumo de alcohol y a buscar apoyo oportuno ante cualquier señal de riesgo.